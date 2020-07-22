MGK BİLDİRİSİ 2 : KIBRIS'TAKİ TÜRK TOPLUMUNUN MEVCUDİYETİ İLE HAKLARINI GÖRMEZDEN GELEN ÜLKELERİN VE AKTÖRLERİN, ADA'DA BARIŞ VE İSTİKRAR ORTAMINA ZARAR VEREBİLECEK GİRİŞİMLERİNE HİÇBİR SURETLE MÜSAADE EDİLMEYECEĞİNİN ALTI ÇİZİLMİŞ, DOĞU AKDENİZ'DE ULUSLARARASI HUKUKTAN KAYNAKLANAN HAK, ALAKA VE MENFAATLERİMİZİN KORUNMASI KONUSUNDAKİ KATİ KARARLILIĞIMIZ VURGULANMIŞTIR.AZERBAYCAN TOPRAKLARINDAKİ GAYRİMEŞRU İŞGALİNİ YILLARDIR SÜRDÜREN ERMENİSTAN'IN BARIŞI BOZAN VE ULUSLARARASI HUKUKU HİÇE SAYAN SALDIRGANLIĞI ŞİDDETLE KINANMIŞTIR. ERMENİSTAN'IN MÜTECAVİZ TUTUMUNU SONLANDIRMASI VE İŞGAL ALTINDA TUTTUĞU AZERBAYCAN TOPRAKLARINI TERK ETMESİ GEREKTİĞİ; TÜRK MİLLETİNİN, KARDEŞ AZERBAYCAN'IN HAKLI DAVASINDA ALACAĞI HER TÜRLÜ KARARA SAHİP ÇIKACAĞI HATIRLATILMIŞTIR.DÜNYADAKİ SİYASİ VE EKONOMİK GÜÇ DÜZENİNİN YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNE GİRDİĞİNİN ALTI ÇİZİLEREK, BU ÇERÇEVEDE TÜRKİYE'NİN HER ALANDA GÜÇLÜ BİR HAZIRLIK YAPMAK İÇİN GEREKEN MEKANİZMALARI OLUŞTURMASININ ÖNEMİ ÜZERİNDE DURULMUŞTUR.