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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu olarak kodlanan, himmet adı altında örgüte finansal destek sağlayan ve haklarında ifade bulunan 17'si ihraç 4'ü geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan polis memuru rütbesindeki toplam...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu olarak kodlanan, himmet adı altında örgüte finansal destek sağlayan ve haklarında ifade bulunan 17'si ihraç 4'ü geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan polis memuru rütbesindeki toplam 21 Emniyet Personeli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 09:52
Kaynak: DHA
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