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İçişleri Bakanlığı: Kurban Bayramı'nda uygulanacak trafik tedbirleri ile ilgili 81 İl Valiliğine talimat gönderdi, 7 gün 24 saat esasına göre uygulanacak tedbirler kapsamında, emniyet ve jandarmadan toplam 162 bin 832 trafik personeli görevli olacak.
İçişleri Bakanlığı: Kurban Bayramı'nda uygulanacak trafik tedbirleri ile ilgili 81 İl Valiliğine talimat gönderdi, 7 gün 24 saat esasına göre uygulanacak tedbirler kapsamında, emniyet ve jandarmadan toplam 162 bin 832 trafik personeli görevli olacak. İçişleri Bakanlığı: Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecektir.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 11:05
Kaynak: DHA
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