Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Bugün yapılan 43 bin 312 testten 921'i pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 16 kişi işe toplam can kaybı 5 bin 596 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 208 bin 477'ye yükseldi.