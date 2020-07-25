Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Bugün yapılan 43 bin 312 testten 921'i pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 16 kişi işe toplam can kaybı 5 bin 596 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 208 bin 477'ye yükseldi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
26.07.2020 02:15:18. #1.13#