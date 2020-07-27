MSB: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
MSB: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/ YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.
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27.07.2020 17:06:09. #1.13#