Mersin Valiliği: Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; ilk belirlemelere göre 2 otobüs şoförü ile 4 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.