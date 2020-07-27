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Mersin Valiliği: Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; ilk belirlemelere göre 2 otobüs şoförü ile 4 askerimiz şehit oldu.
Mersin Valiliği: Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; ilk belirlemelere göre 2 otobüs şoförü ile 4 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 12:18
Kaynak: DHA
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