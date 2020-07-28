FLAŞ
İbrahim Kalın: Hutbede Atatürk'e dil uzatılması diye bir şey söz konusu değil. Çünkü Atatürk bu vakfiyeyi ortadan kaldırmış değil. Dönemin şartları içerisinde oranın müze olarak kullanılmasına karar verilmiş.
İbrahim Kalın: Hutbede Atatürk'e dil uzatılması diye bir şey söz konusu değil. Çünkü Atatürk bu vakfiyeyi ortadan kaldırmış değil. Dönemin şartları içerisinde oranın müze olarak kullanılmasına karar verilmiş. Atütürk'e lanet okundu sonucunu çıkarmak, çok iyi niyetli bir değerlendirme olmaz. Biz de böyle bir şeyi kabullenemeyiz. Bırakın başka bir yerde Cuma hutbesinde lanet okunmasını doğru bir yaklaşım olarak kabul etmeyiz. Rejim tartışmasına dönüşüyor olması suni bir gündemdir.
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 11:16
Kaynak: DHA
Son Dakika Ayrılması gündemde olan Radamel Falcao, Galatasaray'da kalmayı planlıyor: Eski halime döneceğim Antalya'nın Korkuteli ilçesinde son 2 günde 5 vaka tespit edildi, kaymakam vatandaşları uyardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümela Manastırı 2. Etap ve Trabzon Ayasofya Camii'nin açılışını yaptı Gaziantep'te koronavirüs tedirginliği! Bayramda fiziki ziyaret yerine görüntülü sohbet yapacaklar Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor Pınar Gültekin'in katilinin işlettiği bar, yakınları tarafından kapatıldı Burcu Biricik Netflix'in Fatma isimli dizisinde başrol oynayacak Kurban Bayramı'nda 6 kavşağın aktif hale gelmesiyle trafik rahatlayacak İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak