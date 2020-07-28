Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil: Yeni yabancı kuralının önümüzdeki sezon uygulanması kulüplere yarar değil, hatta zarar sağlayacak.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil: Yeni yabancı kuralının önümüzdeki sezon uygulanması kulüplere yarar değil, hatta zarar sağlayacak. Gelin bu işi bir yıl erteleyelim, gelecek sezon birlikte daha iyi bir planlama yapalım.
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29.07.2020 00:20:13. #1.13#