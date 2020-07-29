İçişleri Bakanlığınca, Tunceli'de "Yıldırım-4 Munzur-Kutu" operasyonu başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden bin 6 personel görev alıyor.
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29.07.2020 19:22:47. #1.13#