Sağlık Bakanı Koca, 29 Temmuz 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 45 bin 712 olurken, 942 yeni tanı konuldu. Bugün 14 kişi yaşamını yitirirken, 996 kişi iyileşti.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 07:23

Kaynak: DHA

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