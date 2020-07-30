MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/ YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.
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30.07.2020 16:40:53. #1.13#