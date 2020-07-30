MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/ YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.