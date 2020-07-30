flash! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine uygun şekilde yine bir cuma günü yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii örneğinde olduğu gibi egemenlik haklarımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fatih Sultan MehmetHan'ın vakfiyesine uygun şekilde yine bir cuma günü yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii örneğinde olduğu gibi egemenlik haklarımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz
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30.07.2020 17:30:00. #1.13#