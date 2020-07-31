Sağlık Bakanı Koca, 31 Temmuz 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı.
Sağlık Bakanı Koca, 31 Temmuz 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 46 bin 492 olurken, 982 yeni tanı konuldu. Bugün 17 kişi yaşamını yitirirken, 996 kişi ise iyileşti.
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1.08.2020 02:52:44. #1.13#