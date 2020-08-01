Sağlık Bakanı Koca, 1 Ağustos 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı.
Sağlık Bakanı Koca, 1 Ağustos 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 44 bin 846 olurken, 996 yeni tanı konuldu. Bugün 19 kişi yaşamını yitirirken, 981 kişi ise iyileşti.
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1.08.2020 20:59:21. #1.13#