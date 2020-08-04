Bakan Koca'nın paylaştığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 46 bin 249 testten 1083'ü pozitif çıktı.
Bakan Koca'nın paylaştığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 46 bin 249 testten 1083'ü pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 18 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 765'e yükseldi.
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5.08.2020 02:47:46. #1.13#