Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Lübnan'daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6'ya yükseldi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Lübnan'daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6'ya yükseldi. 5'i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz.
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5.08.2020 18:05:07. #1.12#