MSB: Kahraman Komandolarımız, PKK/ YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 1 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi.