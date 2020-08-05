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MSB: Kahraman Komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi.

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MSB: Kahraman Komandolarımız, PKK/ YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 1 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi.


Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 01:57

Kaynak: DHA

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