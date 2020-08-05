MSB: Kahraman Komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi.
MSB: Kahraman Komandolarımız, PKK/ YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 1 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi.
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5.08.2020 20:08:18. #1.13#