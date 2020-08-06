MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.
MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Şırnak/ Cizre'deki hudut karakolumuza teslim oldu.
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6.08.2020 19:59:12. #1.12#