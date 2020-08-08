MSB: Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.
MSB: Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
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9.08.2020 05:45:35. #1.12#