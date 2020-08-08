YÖK: Yükseköğretimin teamül ve etik ilkeler ile bağdaşmayacak nitelikte davranışları ile güvenirliği zedelenen Rektör hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 07.08.2020 tarihli talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulunca soruşturma yapılması uygun bulunmuştur. Konuyu görüşmek üzere Yükseköğretim Genel Kurulu 10.08.2020 tarihinde toplanacak olup rektörün durumu bu toplantıda acil olarak değerlendirilecektir. YÖK olarak, akademik camianın itibarını zedeleyen uygulamalara, tutum ve davranışlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini kesin bir dille ve uyarı mahiyetinde ifade ederiz.