MSB: Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.