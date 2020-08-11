Merkez Bankası : Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlanmıştır.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 09:08

Kaynak: DHA

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