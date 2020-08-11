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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunanistan her zamanki gibi haksız, hukuksuz, saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği'ni toplantıya çağırmış.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunanistan her zamanki gibi haksız, hukuksuz, saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği'ni toplantıya çağırmış. Avrupa Birliği, Yunanistan'ın tüm Avrupa'yı "Yunan tiyatrosu"na çevirmesine izin vermemelidir.



Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 13:14

Kaynak: DHA

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