MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bir yanda Türkiye'yle Almanya'da müzakere masasına oturan Yunanistan'ın diğer yanda arasında deniz sınırı olmayan Mısır'la geçersiz ve yok hükmünde bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bir yanda Türkiye'yle Almanya'da müzakere masasına oturan Yunanistan'ın diğer yanda arasında deniz sınırı olmayan Mısır'la geçersiz ve yok hükmünde bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir.
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12.08.2020 18:15:49. #1.12#