Vakıflar Genel Müdürlüğü: Galata Kulesi zemin katındaki işlem; kuleye sonradan eklenen yapılardan ve deformasyona uğramış malzemelerden arındırılması işlemidir. Yapılan teknik incelemelerde; kule zemin katındaki duvarın çimento esaslı sıva raspası sonucunda duvar örgüsünde bozulmaların ortaya çıktığı, orjinal yapısının bozulduğuı ve bu müdahalelerin yakın dönemde yapıldığı anlaşılmıştır. Galata Kulesi; insanlığın ortak mirası, İstanbul'un siluetinin ayrılmaz parçasıdır.Hassasiyetlerimizle uyuşmayan yöntemler kullanan yüklenici firmaya ise gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.