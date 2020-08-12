Sağlık Bakanı Koca, 12 Ağustos 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 67 bin 237 olurken, bin 212 yeni tanı konuldu. Bugün 18 kişi yaşamını yitirdi, 934 hasta iyileşti.