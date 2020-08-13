ÖSYM Başkanı Aygün: Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 15:51

Kaynak: DHA

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