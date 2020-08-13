Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti 'nin hamurunu milletimiz yoğurmuştur, kumaşını millet dokumuştur. Bütün çalışmalarımızın başarısı ülkemize ve milletimize aittir. Bizler dua ile çıktık yola aynı şekilde devam ediyoruz.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 18:46

Kaynak: DHA

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