Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin hamurunu milletimiz yoğurmuştur, kumaşını millet dokumuştur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin hamurunu milletimiz yoğurmuştur, kumaşını millet dokumuştur. Bütün çalışmalarımızın başarısı ülkemize ve milletimize aittir. Bizler dua ile çıktık yola aynı şekilde devam ediyoruz.
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14.08.2020 01:39:43. #1.12#