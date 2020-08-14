Adalet Bakanı Gül: Akdeniz'de en uzun kıyısı olan Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de dışlamaya kimsenin hakkı yoktur.
Adalet Bakanı Gül: Akdeniz'de en uzun kıyısı olan Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de dışlamaya kimsenin hakkı yoktur. Türkiye uluslararası hukuk çerçevesinde deniz yetki alanın her türlü faaliyetini sürdürecektir.
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14.08.2020 18:26:04. #1.12#