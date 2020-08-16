Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 12:18

Kaynak: DHA

Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı

Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur