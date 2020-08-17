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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Güvenlik, Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere Libya'nın başkenti Trablus'a geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Güvenlik, Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere Libya'nın başkenti Trablus'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 12:58
Kaynak: DHA
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