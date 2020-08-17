Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilmiş, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususlar ele alındığı bildirildi.
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18.08.2020 00:08:36. #1.12#