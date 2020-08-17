Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan , İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Doğu Akdeniz 'deki gelişmeler değerlendirilmiş, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususlar ele alındığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 17:41

Kaynak: DHA

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