MSB: Zeytin Dalı bölgesindeki barış ve huzurun idamesine yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor.
MSB: Zeytin Dalı bölgesindeki barış ve huzurun idamesine yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 10 PKK/ YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
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18.08.2020 00:08:44. #1.12#