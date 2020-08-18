MSB: Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede saldırı hazırlığındaki 3 PKK/ YPG 'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 09:03

Kaynak: DHA

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