MSB: Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz.
MSB: Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede saldırı hazırlığındaki 3 PKK/ YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi.
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18.08.2020 15:20:51. #1.12#