Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Özel okullarda 8. ve 12.sınıflar hariç destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Özel okullarda 8. ve 12.sınıflar hariç destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Diğer kademelerde tek bir okul alırsa cezayı müeyyide uygulanması gerekir.
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18.08.2020 18:28:44. #1.12#