Tunceli Valiliği'nden, kayıp Gülistan Doku açıklaması: Uzunçayır Baraj Gölünde 13 gün aralıksız devam eden çalıs¸malarda arama sahası 15 sektöre bölünmüs¸ olup, 4 kilometre mesafede yaklas¸ık 1.320 dönüm büyüklügˆündeki alanda sualtı ve suüstü arama çalıs¸ması titizlikle yürütülmüs¸tür. Sualtı arama robotu, sonar ve kurbagˆaadam personelinin dalıs¸ marifeti ile yapılan çalıs¸malar, 18.08.2020 tarihinde sonlandırılmıs¸tır. Gülistan Doku'yu arama çalışmalarında tüm imkan ve kabiliyetler kullanılmış, her gün bulma umuduyla 226 gündür sürdürdüğümüz çalışmalardan maalesef bir sonuç alınamamıştır.