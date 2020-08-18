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Tunceli Valiliği'nden, kayıp Gülistan Doku açıklaması: Uzunçayır Baraj Gölünde 13 gün aralıksız devam eden çalıs¸malarda arama sahası 15 sektöre bölünmüs¸ olup, 4 kilometre mesafede yaklas¸ık 1.320 dönüm büyüklügˆündeki alanda sualtı ve suüstü arama çalıs¸ması titizlikle yürütülmüs¸tür.
Tunceli Valiliği'nden, kayıp Gülistan Doku açıklaması: Uzunçayır Baraj Gölünde 13 gün aralıksız devam eden çalıs¸malarda arama sahası 15 sektöre bölünmüs¸ olup, 4 kilometre mesafede yaklas¸ık 1.320 dönüm büyüklügˆündeki alanda sualtı ve suüstü arama çalıs¸ması titizlikle yürütülmüs¸tür. Sualtı arama robotu, sonar ve kurbagˆaadam personelinin dalıs¸ marifeti ile yapılan çalıs¸malar, 18.08.2020 tarihinde sonlandırılmıs¸tır. Gülistan Doku'yu arama çalışmalarında tüm imkan ve kabiliyetler kullanılmış, her gün bulma umuduyla 226 gündür sürdürdüğümüz çalışmalardan maalesef bir sonuç alınamamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 15:46
Kaynak: DHA
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