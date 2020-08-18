AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'ye kimse müdahale edemez. Demokrasimiz ve milli iradeyi koruma konusunda 15 Temmuz'da ne kadar büyük bedeller ödeyeceğimizi gösterdik.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'ye kimse müdahale edemez. Demokrasimiz ve milli iradeyi koruma konusunda 15 Temmuz'da ne kadar büyük bedeller ödeyeceğimizi gösterdik. Kimse demokrasimizi çalamaz, siyasi sistemimize müdahale edemez.
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19.08.2020 00:32:38. #1.12#