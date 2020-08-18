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AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'ye kimse müdahale edemez. Demokrasimiz ve milli iradeyi koruma konusunda 15 Temmuz'da ne kadar büyük bedeller ödeyeceğimizi gösterdik.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'ye kimse müdahale edemez. Demokrasimiz ve milli iradeyi koruma konusunda 15 Temmuz'da ne kadar büyük bedeller ödeyeceğimizi gösterdik. Kimse demokrasimizi çalamaz, siyasi sistemimize müdahale edemez.



Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 18:19

Kaynak: DHA

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