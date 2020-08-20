Ankara Valiliği : Son zamanlarda ormanlık alanlardaki pikniklerde yakılan mangalların bitki örtümüzü tehlikeye attığı gözlenmiş bu nedenle ilimizde belirlenmiş alanların dışında her türlü ateşin yakılması yasaklanmıştır.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 17:53

Kaynak: DHA

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