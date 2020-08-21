İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir.
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21.08.2020 00:59:16. #1.12#