Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Bölgedeki yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'de pazar akşamına kadar sürmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın, üreticilerimizin daha tedbirli olması ve hassasiyet göstermesi özellikle önem arz ediyor.