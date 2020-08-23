Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Bölgedeki yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'de pazar akşamına kadar sürmesini bekliyoruz.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Bölgedeki yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'de pazar akşamına kadar sürmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın, üreticilerimizin daha tedbirli olması ve hassasiyet göstermesi özellikle önem arz ediyor.
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23.08.2020 15:49:47. #1.13#