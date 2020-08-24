Erdoğan: Salgında maalesef son dönemde olumsuz bir görünümle karşı karşıyayız. Milletimizden bir kez daha tamam diye ifade ettiğimiz temizlik maske mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini istiyoruz. Milletimden bir kez daha rica ediyorum. Türkiye şu illeti yenene kadar lütfen kurallara uyalım uymayanları ikaz edelim. Lütfen şu sigaralarını özellikle artık çöpe atın. Biliniz ki en büyük tehdit unsurlarından bir tanesi de o sigaralarınızdır. Kendi kendinize adeta ölüm fermanınızı imzalıyorsunuz. Her türlü toplu etkinliğe bu sırada ara verelim.