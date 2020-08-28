flaş
MSB: TCG SANCAKTAR ile Açık Deniz Eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3'üncü Sınıf Öğrencileri, 27 Ağustos 2020 tarihinde ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat eden TCG GELİBOLU ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra etti.
MSB: TCG SANCAKTAR ile Açık Deniz Eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3'üncü Sınıf Öğrencileri, 27 Ağustos 2020 tarihinde ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat eden TCG GELİBOLU ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra etti.
Son Dakika Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar Beşiktaş, Gökhan Töre karşılığında Umut Nayir'i Yeni Malatyaspor'a verecek Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum İstanbul'da eylem hazırlığındaki 30 DHKP-C'li gözaltına alındı ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci kez koronavirüse yakalandı Fransa'da koronavirüs vakaları mart ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Diego Costa, Türk kulüplerine önerildi Bursa'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Galatasaray, Mbaye Diagne'nin golüyle hazırlık maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı 3 yıllığına renklerine bağladı