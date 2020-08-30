Cumhurbaşkanı Erdoğan: 30 Ağustos bir milletin bağımsızlığı ve şerefi için neleri göze alabileceğini an açık ispatıdır. Malazgirt'e ne kadar samimiyetle sahip çıkıyorsak 30 Ağustos'a da aynı samimiyetle heyecanla sahip çıkıyoruz. Malazgirt ne kadar bizimse İstanbul'un Fethi ne kadar bizimse Çanakkale de Dumlupınar da Sakarya da bizimdir. Bu zaferlerin hepsi şehitlerimizin kanlarıyla bu topraklara vurduğumuz birer mühürdür. Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır.