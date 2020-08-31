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İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari Çukurca/Kazan Vadisi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat(JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari Çukurca/ Kazan Vadisi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat(JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 2 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği ele geçirildi.
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