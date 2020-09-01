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Bakan Çavuşoğlu: (Yunanistan'ın Meis adasına asker çıkarması) Yunanistan, bu basına yansıyan haberlerden sonra bir nöbet değişiminin olduğunu söyledi.
Bakan Çavuşoğlu: ( Yunanistan'ın Meis adasına asker çıkarması) Yunanistan, bu basına yansıyan haberlerden sonra bir nöbet değişiminin olduğunu söyledi. Limiti aşan silahlanma olursa kaybeden Yunanistan olur. Yunanistan AB'nin de koşulsuz desteği ile uluslararası hukuka aykırı şekilde kışkırtıcı adımlar atmakta. Biz kimsenin hakkını yemeyiz, hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Bundan da Yunanistan zararlı çıkar. Başkalarının kışkırtması ile ya da kullanması ile Türkiye'ye yönelik olumsuz adımlar atmayın.
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