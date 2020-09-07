Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asıl iş vatandaşlarımızın kendinde bitiyor kalabalık etkinliklerden uzak durmadığımız, sokakta ve evde kurlalar uymadığımız sürece ne açtığımız hastaneler ne cezai tedbirleri bizi tek başına virüsten koruyabilir. Seferberlik ruhuyla bu sürece destek vermeye davet ediyorum. Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte soğuk algınlığı ve grip gibi mevsimsel hastalıklar başlamadan mümkünse günlük vaka sayılarını 100'ün altına vefat sayılarını 0'ın altına indirmeliyiz. Salgının başından beri 141 farklı ülkeden 100 bin vatandaşımız kurduğumuz ulaşım köprüleriyle ülkemize getirdik. Biz bize yeteriz kampanyası ile toplanan 2 milyar 76 milyon liralık meblağı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonu üzerinde hane başı 1000'er liralık ödemelerle ulaştırıyoruz.