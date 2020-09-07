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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarına dikkate alarak hem uzaktan hem yüz yüze eğitim birlikte hayata geçireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarına dikkate alarak hem uzaktan hem yüz yüze eğitim birlikte hayata geçireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Burası çok önemli ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1'nci sınıf öğrencilerin den başlayarak okullarımız eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama saygının seyrine göre şehirlerimize göre farklılık gösterebilecektir.
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